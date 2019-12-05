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Рубрика: В мире

Конгресс США нашел основания для импичмента Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP
Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP

Глава юридического комитета конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что имеются достаточные основания для начала процедуры импичмента действующего главы Белого дома Дональда Трампа. По его словам, Трамп превысил полномочия и совершил нарушение, которое должно повлечь за собой импичмент. В комитете выслушали четырех экспертов, показания которых, по мнению Надлера, подтвердили данный факт.

Фото: AP Photo/Brynn Anderson
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"Президент совершил влекущее импичмент нарушение. Он просил иностранное правительство вмешаться в наши выборы. Потом попался на этом и мешал следователям. Дважды", - заявил Надлер. Он также назвал действия американского лидера угрозой национальной безопасности и непосредственной угрозой предстоящим выборам, передает CNN.

Надлер отметил, что свидетельств, позволяющих обвинить Трампа в препятствовании правосудию, "более чем достаточно".

Между тем сам Трамп назвал "шуткой" доклад о своем импичменте. По словам американского лидера, тот процесс, который затеяли его противники из Демократической партии, "очень плох для страны".

В докладе отмечается, что Трамп стал первым президентом в истории США, который пытался мешать расследованию по импичменту, отвергая соответствующие полномочия конгресса и даже угрожая свидетелям.

Составители документа отметили, что, несмотря на его объем в 300 страниц, немало вопросов осталось без ответа. Поэтому, убеждены они, расследование должно быть продолжено даже после передачи доклада в комитет по юридическим делам.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа
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