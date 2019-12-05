МИД Беларуси призвал к выработке надежных механизмов безопасности

Создание надежных механизмов безопасности в европейском регионе считает первоочередной задачей, которая стоит на повестке дня перед странами-участницами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, глава МИД Беларуси Владимир Макей. С этим заявлением он выступил 5 декабря на 26-м заседании Совета министров этой международной организации в столице Словакии.

"Мира трудно достичь, но он может быть нарушен слишком легко. Нам нужен новый "план Маршалла" для европейской безопасности - план, когда все государства-участники инвестировали бы в создание надежных механизмов безопасности в нашем регионе", - уточнил позицию страны глава внешнеполитического ведомства Беларуси.

Прошло уже тридцать лет, как Парижская хартия новой Европы провозгласила принцип неделимой безопасности, который поставил перед собой цель "растопить лед" недоверия и построить единую Европу. В этой связи Макей поставил перед участниками заседания вопрос: "Сбылись ли общие надежды?". И твердо ответил на него: "К сожалению, нет".

Хронический и углубляющийся кризис доверия, ослабление режимов контроля над вооружениями, быстрое наращивание военного потенциала, расширение политического и идеологического разрыва, стали взрывоопасными буднями, вынужден был констатировать министр. В Минске прекрасно понимают, отметил он, какие непредсказуемые последствия это может иметь для европейского региона, находящегося в геополитически опасной сейсмической зоне.

Министр напомнил в этой связи, что белорусский лидер еще два года назад призвал возобновить стратегический диалог, направленный на преодоление противоречий и возрождение духа Хельсинкского процесса. Лукашенко "предложил созвать саммит для открытого обсуждения состояния дел и путей дальнейшего исправления и перезагрузки архитектуры безопасности в Европе", - подчеркнул Макей. Это предложение, уточнил он, до сих пор "остается на столе".

По мнению оратора, нельзя недооценивать роль малых и средних стран. Они должны быть полноправными участниками диалога по вопросам безопасности, чтобы избежать нового раздела Европы на сферы влияния. Недавнее прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности продолжает крайне опасную тенденцию к эскалации военной напряженности в Европе, констатировал Макей.

В этой связи РБ предложила разработать многостороннюю декларацию с четким и твердым обязательством стран не размещать на своей территории ракеты средней и меньшей дальности и отказаться от их производства. "Мы осознаем, что реализация этой инициативы потребует политической воли и напряженных усилий", - сказал министр.

А с учетом того, что киберпространство все больше становится ареной конфронтации, официальный Минск выступил с инициативой сформировать пояс цифрового добрососедства путем заключения международных соглашений, аналогичных соглашениям о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности в военно-политической сфере.

В следующем году, резюмировал оратор, будет отмечаться 75-я годовщина окончания Второй мировой войны, горькие уроки которой напоминают о ценности мира и опасностях национализма, ксенофобии и неонацизма.