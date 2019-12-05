После ДТП с автобусом предложили запустить поезд из Читы в Сретенск

Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края изучает возможность организации пассажирских железнодорожных перевозок по маршруту Чита - Сретенск. Об этом сообщает РИА Новости.

С просьбой запустить поезд к правительству края обратилась администрация Сретенского района после ЧП с рейсовым автобусом, который 1 декабря упал с моста через реку Куэнгу. В результате аварии погибли 19 человек, 23 пассажира пострадали.

"С руководством района обсуждается периодичность курсирования поезда для удобства пассажиров, так как время в пути займет около десяти часов", - рассказал глава краевого минстроя Алексей Гончаров.

Сейчас рассчитывают расходы перевозчика, связанные с запуском поезда, а также определяется тип подвижного состава.

Участок Чита - Сретенск не является полностью электрифицированным, поэтому перевозки пассажиров планируется организовать вагоном локомотивной и тепловозной тяги.