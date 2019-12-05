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05.12.2019 11:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

После ДТП с автобусом предложили запустить поезд из Читы в Сретенск

Текст: Артем Красиков

Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края изучает возможность организации пассажирских железнодорожных перевозок по маршруту Чита - Сретенск. Об этом сообщает РИА Новости.

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С просьбой запустить поезд к правительству края обратилась администрация Сретенского района после ЧП с рейсовым автобусом, который 1 декабря упал с моста через реку Куэнгу. В результате аварии погибли 19 человек, 23 пассажира пострадали.

"С руководством района обсуждается периодичность курсирования поезда для удобства пассажиров, так как время в пути займет около десяти часов", - рассказал глава краевого минстроя Алексей Гончаров.

Сейчас рассчитывают расходы перевозчика, связанные с запуском поезда, а также определяется тип подвижного состава.

Участок Чита - Сретенск не является полностью электрифицированным, поэтому перевозки пассажиров планируется организовать вагоном локомотивной и тепловозной тяги.

 

 

 

Происшествия Правосудие Следствие Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита В Забайкалье перевернулся автобус
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