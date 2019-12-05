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05.12.2019 03:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье сняли на видео игры тигрят-тройняшек

Текст: Анна Бондаренко

Редчайшие видеокадры диких амурских тигров удалось снять фотоловушке, установленной на территории национального парка "Земля леопарда".

Как сообщает пресс-служба нацпарка, в поле зрения камеры тигрята находились несколько часов. Они играли, тренируя навыки борьбы и охоты, отдыхали в ожидании матери.

Фото: iStock
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В видеоролик, смонтированный сотрудниками "Земли леопарда", попали самые яркие моменты, например, как малыши таскали друг друга за хвост, обнимались, делили лесную "игрушку", символизирующую добычу. Как объясняют ученые, так хищники учатся общаться между собой, а также занимаются физподготовкой, что крайне важно для детского развития.

"Котятам около четрыех месяцев - это самый игривый период их жизни, и именно во время игр закладываются социальные навыки, необходимые во взрослой жизни. Каждая игра имеет свои правила, которым учатся придерживаться все тигрята в выводке. В этом возрасте они отрабатывают охотничьи элементы, моделируя эпизод настоящей охоты", - пояснила сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко.

Амурский тигр - самый крупный и северный подвид тигра на планете и одна из редчайших кошек, занесенная в Красную книгу России и мира. Общая численность популяции составляет около 580 особей, на территории нацпарка обитает более 30 взрослых особей.

Кстати

На "Земле леопарда" идет постоянный фотомониторинг - за жизнью обитателей нацпарка в автоматическом режиме следят около 400 камер. Это самая крупная площадка фотомониторинга в России и одна из крупнейших в мире. Площадь, охваченная сетью фотоловушек, достигает 360 тысяч гектаров, что в почти в полтора раза больше площади Москвы.

Камеры, которые срабатывают на движение или тепло, устанавливают с промежутками в три-пять километров на точках мониторинга с разных сторон звериной тропы. Они фиксируют хищников с обоих боков, что важно для их идентификации. Животные не только любят делать "селфи", но и периодически "покушаются" на аппаратуру, выводя ее из строя. За этим были замечены любопытный медведь, тигрята, вытащившие флэш-карту, и даже дятел, продолбивший защитную пластину.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Амурский тигр
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