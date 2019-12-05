10 лет со дня пожара. В Перми почтут память погибших в "Хромой лошади"

В Перми пройдут траурные мероприятия, посвященные памяти погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь". В этом году исполняется уже 10 лет со дня трагедии, потрясшей не только город, но и страну. Пожар стал крупнейшим по числу жертв в истории современной России и в ночных клубах тем более. Гибель 156 человек вызвала широкий общественный резонанс.

Сегодня в память об этом событии в городском сквере, возле памятника жертвам трагедии, соберутся близкие и родственники погибших. Для тех, кто планирует посетить Северное кладбище, где покоится большинство жертв "Хромой лошади", выделен специальный автобус. В мероприятии также примут участие представители городских властей и общественных организаций, сообщается на сайте мэрии Перми.

Впрочем, часть родственников и друзей погибших пришли к этому страшному месту еще в ночь с 4 на 5 декабря, поскольку сама трагедия произошла в ночное время. Они приносили цветы, стояли и молча уходили.

Что касается специальных церковных служб в память об усопших, то, как пояснили в канцелярии Пермской Епархии, ничего дополнительного, кроме традиционного поминовения, проводиться не будет.

- Раньше заявку на проведение службы нам делали из городской мэрии, но в последние три года таких заявок не стало, - сказал заведующий канцелярией иеромонах Иосиф. - Но церковь всегда помнит об ушедших в мир иной. На заутренних службах ежедневно возносится молитва за всех усопших.

Вечером в Органном зале Пермской филармонии, расположенном недалеко от места трагедии, состоится выступление государственного Уральского камерного хора Пермской краевой филармонии, приуроченное к этой печальной дате. Художественный руководитель и дирижер коллектива, народный артист России Владислав Новик посвящает включил в концерт напевы Валаамского монастыря, песнопения Николы Дилецкого, Дмитрия Бортнянского, Павла Чеснокова, вокальные композиции на музыку Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

Трагедия в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" прогремела на всю страну в 2009 году. Из-за нарушения правил использования пиротехники и противопожарных норм в заведении вспыхнул пожар. В результате погибли 156 человек, более 60 посетителей получили ожоги. Этот пожар стал крупнейшим в истории России пожаром, унесшим жизни людей.