КамАЗ начал тестирование беспилотного грузовика "Одиссей"

В Набережных Челнах начались первые тестовые заезды беспилотного автомобиля, изготовленного на базе дизельного КамА3-4308. На первом этапе беспилотный грузовик "Одиссей" будет использоваться для челночной перевозки комплектующих деталей на территории Камского автомобильного завода.

Как сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех, машина оснащена четырьмя типами сенсоров: видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами. Погрешность навигации не превышает трех - пяти сантиметров. Для надежности авторобот оборудован несколькими системами связи: промышленным Wi-Fi, 4G и специальным УКВ-диапазоном на случай, если заглушены другие каналы связи.

Кроме того, тестовые заезды беспилотных грузовиков вскоре пройдут в одном из угольных карьеров Кузбасса. Генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин пояснил, что "накатка" маршрута будет проходить в Кемерово. Речь идет о транспорте, создаваемом для работ на опасных участках для перевозки угля или грунта.

"Разработка нормативной базы для использования беспилотников во всем мире потребует времени, и это точно не произойдет в 2020-2021 годах. При этом на закрытых территориях люди могут принять на себя ответственность по эксплуатации беспилотного транспорта", - пояснил Сергей Когогин.

Кстати

На дорогах Москвы и Татарстана в опытной эксплуатации находятся 35 беспилотных автомобилей. Поездки разрешены, как сообщает МВД России, при условии, что на водительском месте есть водитель, который сможет, в случае нештатной ситуации взять управление на себя.