Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.12.2019 17:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

КамАЗ начал тестирование беспилотного грузовика "Одиссей"

Текст: Николай Грищенко
Фото: ГК "Ростех" Фото: ГК "Ростех"
Фото: ГК "Ростех"

В Набережных Челнах начались первые тестовые заезды беспилотного автомобиля, изготовленного на базе дизельного КамА3-4308. На первом этапе беспилотный грузовик "Одиссей" будет использоваться для челночной перевозки комплектующих деталей на территории Камского автомобильного завода.

Фото: Юрий Зубко/РГ
Продажи АвтоВАЗа упали в ноябре на 7 процентов

Как сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех, машина оснащена четырьмя типами сенсоров: видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами. Погрешность навигации не превышает трех - пяти сантиметров. Для надежности авторобот оборудован несколькими системами связи: промышленным Wi-Fi, 4G и специальным УКВ-диапазоном на случай, если заглушены другие каналы связи.

Кроме того, тестовые заезды беспилотных грузовиков вскоре пройдут в одном из угольных карьеров Кузбасса. Генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин пояснил, что "накатка" маршрута будет проходить в Кемерово. Речь идет о транспорте, создаваемом для работ на опасных участках для перевозки угля или грунта.

"Разработка нормативной базы для использования беспилотников во всем мире потребует времени, и это точно не произойдет в 2020-2021 годах. При этом на закрытых территориях люди могут принять на себя ответственность по эксплуатации беспилотного транспорта", - пояснил Сергей Когогин.

Кстати

На дорогах Москвы и Татарстана в опытной эксплуатации находятся 35 беспилотных автомобилей. Поездки разрешены, как сообщает МВД России, при условии, что на водительском месте есть водитель, который сможет, в случае нештатной ситуации взять управление на себя.

АвтоВАЗ будет испытывать будущие Lada по-новому
Видео: неуправляемый Porsche врезался в стену музея
#КамАЗ