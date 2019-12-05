Пассажирку разбившегося в Забайкалье автобуса по ошибке признали мертвой

Выжившую пассажирку автобуса, рухнувшего с моста в Забайкальском крае, посчитали мертвой. Ирину Болотову занесли в списки погибших по ошибке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Забайкальского края. Представители правительства региона уже принесли извинения родственникам женщины и объяснили ошибку тем, что сразу после аварии "было необходимо спасать людей, установить фамилии был сложно".

В предварительном списке женщина фигурировала как Воробьева И.Н., ее настоящее имя было установлено позднее. Сейчас она находится в отделении реанимации краевой больницы, ее состояние оценивается как тяжелое. В аварии, унесшей жизнь 19 человек, погибли ее двое маленьких детей.

Кстати, нескольких пострадавших в ДТП под Сретенском выпишут из краевой клинической больницы уже на следующей неделе, сообщается на сайте правительства Забайкальского края.

ДТП произошло 1 декабря в 60 километрах от города Сретенска. Автобус, перевозивший 43 человека, вылетел с моста и упал на замерзшую реку. Причиной ЧП стала лопнувшая шина.