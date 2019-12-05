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05.12.2019 14:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Челябинский "врач-вампир" попытался оспорить лечение

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске мнимый врач, устроившийся работать в больницу по поддельному диплому, попытался обжаловать принудительное лечение в психиатрической клинике закрытого типа. В удовлетворении апелляционной жалобы мужчине отказано, сообщили в четверг в Челябинском областном суде.

Фото: iStock
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- Сегодня суд рассмотрел апелляционные жалобы адвоката и его подзащитного, в которых они настаивали на отмене постановления о помещении обвиняемого на принудительное лечение в стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением, - сообщила представитель областного суда Наталья Прохорова. - В них они выразили несогласие с заключением эксперта о его состоянии. Жалобы оставлены без удовлетворения, а судебное решение без изменения. Постановление суда вступило в законную силу.

Как уже сообщала "РГ", лжеврача арестовали за трудоустройство терапевтом после того, как он сам больше десяти лет лечился в закрытой психиатрической клинике. Еще подростком он совершил ритуальное убийство, о котором тогда много писали в газетах. Заманив домой одноклассника, он сделал ему укол, расчленил тело и пил кровь. После чего суд признал юного "вампира" невменяемым.

Каково же было удивление пациентов челябинской поликлиники №11, когда они узнали в обаятельном терапевте того самого "юношу со взором горящим", у которого когда-то выявили маниакальную склонность к убийству.

Задержанному были предъявлены обвинения в использовании подложных документов и хранении наркотиков, которые в большом количестве были обнаружены у него в квартире. Однако проведенная экспертиза выявила у него психическое расстройство личности. В итоге суд вновь направил "врача-вампира" на принудительное лечение.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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