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05.12.2019 18:04
Рубрика: Экономика

До капли

Россия откажется от импорта сомнительных виноматериалов
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8034)
В России могут быть введены требования по идентификации импортных виноматериалов, из которых наши производители делают вино.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Некачественное импортное сырье, как правило, дешевое, конкурировать с таким продуктом очень тяжело, отметил вице-премьер Алексей Гордеев, комментируя идею об ограничении зарубежного сырья, заложенную в проекте нового закона о виноделии. "Вопрос связан с тем, как идентифицировать настоящий виноматериал - является ли он сырьем, которое поступает от конкретного производителя, или это связано... с "разбодяживанием", когда что-то смешивается и невозможно даже определить, что это за производитель", - сказал он.

Фото: iStock
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Виноматериалы поступают в Россию в танкерах, затем делятся перекупщиками на партии, эти партии перепродаются на заводы. При этом "некоторые" начинают смешивать с виноматериалами других производителей, рассказал "РГ" глава Союза сомелье России Артур Саркисян. В документах указывается не страна - производитель сырья, а производитель бутылки. То есть вино, поставленное из Испании, смешанное с сырьем из других стран, может получить конечный российский адрес на этикетке, хотя в нем не будет ни капли российского винограда. При этом только одно из предприятий Испании производит виноматериалов больше, чем вся Россия. "Надо сделать так, чтобы это предприятие сопровождало свои партии документами, подтверждающими, что вино произведено из винограда, выращенного на его площадях. А дальше уже наши производители вина должны указывать источник сырья", - пояснил "РГ" президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

По его мнению, правительство может дать поручение подготовить приказ Таможенной службы о том, чтобы импортные виноматериалы не принимали без определенных документов. Кроме того, продолжает Саркисян, России нужен реестр виноградников, чтобы понимать, сколько своего винограда выращивается.

Единственный способ выбрать качественное вино - это искать на этикетке отсыл к защищенному географическому указанию (ЗГУ) и наименованию места происхождения (ЗНМП). Однако не все вино сопровождается такими этикетками.

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