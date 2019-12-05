Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД ОБСЕ в Словакии

Глава российского МИД Сергей Лавров прилетел в Братиславу, где в четверг пройдет заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ - крупнейшей региональной организации в сфере безопасности, объединяющей более полусотни государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки.

Как ожидается, Лавров не только выступит на пленарной сессии, но и по традиции проведет двусторонние встречи с коллегами "на полях". Принимающая сторона - Словакия - подведет итоги своего председательства в ОБСЕ и передаст эстафету Албании.

Следующий год будет для Организации знаковым: она готовится отметить 45-летие Хельсинкского заключительного акта, который стал ее краеугольным камнем и в разгар "холодной войны" заложил фундамент безопасности в Евроатлантике на десятилетия вперед. Однако к юбилейной дате ОБСЕ приходит с непростым багажом.

Встречи на высшем уровне не проводились вот уже девять лет, кроме того, с 2003 года участникам министерских сессий никак не удавалось принять по итогам политическую декларацию - настолько сильны разногласия между ними.

На Смоленской площади по-прежнему рассматривают ОБСЕ как важнейшую площадку для диалога по стратегическим вопросам, однако "сверка часов" все чаще превращается в ревизию "разделительных линий". Как раз накануне в Лондоне завершился саммит НАТО, которая по-прежнему провозглашает одной из своих ключевых задач "сдерживание России". При этом госсекретарь США Майк Помпео, сопровождавший Трампа, в Братиславу не полетел, но отправился дальше по своей программе в Португалию и Марокко. Так что на мероприятии ОБСЕ шеф американской дипломатии не появится уже второй год подряд. Однако еще в 2017-м переговоры Лаврова и Рекса Тиллерсона, возглавлявшего тогда госдеп, оказались в центре внимания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.