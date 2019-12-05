СМИ: полисы ОСАГО могут подорожать на 30 процентов

Стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев транспортных средств может быть увеличена на 30 процентов.

Так в Российском союзе страховщиков прокомментировали для газеты "Известия" депутатский вариант поправок в закон об ОСАГО. Депутаты предлагают дать страховщикам возможность устанавливать россиянам индивидуальные ставки для нарушителей правил дорожного движения.

В новом законопроекте коэффициент мощности двигателя исключат, при этом тарифный коридор будет расширен на 30 процентов вверх и вниз.

"Предлагается сохранить повышающий коэффициент за грубые нарушения ПДД. Этот коэффициент, с одной стороны, позволит страховщикам более точно оценивать потенциальную аварийность автовладельцев, а с другой - простимулирует автовладельцев избегать грубых нарушений ПДД", - заявили в Российском союзе страховщиков.

Повышение базового тарифа в основном коснется водителей мегаполисов, где уже установлен высокий территориальный тариф. К примеру, в Перми, Москве, Челябинске и Казани базовая ставка ОСАГО умножается на два, в Подмосковье и Санкт-Петербурге - на 1,7 и 1,8 соответственно.

Отметим, что ранее руководитель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил "РГ": "Мы считаем, индивидуализация тарифов с учетом соблюдения Правил дорожного движения, количества дорожно-транспортных происшествий, иных критериев, характеризующих водителя, - это главное, что должно обеспечить справедливость в тарифообразовании. Добросовестный водитель должен платить меньше, а тот, кто из-за качества вождения постоянно попадает в аварии, - больше".