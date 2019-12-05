Трамп назвал очень успешным свое участие в саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что его поездка на саммит НАТО была очень успешной. Глава Белого дома попытался сохранить хорошую мину при плохой игре после неприятного инцидента.

Напомним, в интернете был размещен видеоролик, зафиксировавший общение нескольких глав государств в кулуарах саммита. Политики активно обсуждали чье-то опоздание. Больше других ерничал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. СМИ предположили, что речь идет о Трампе и его пресс-конференции, затянувшейся на 40 минут.

"Я отлично сошелся с лидерами стран НАТО, даже добился, чтобы они заплатили на 400 миллиардов больше. Для США никакого роста расходов, только глубокое уважение", - написал американский лидер в Twitter.

Тем не менее, поведение Трампа в Лондоне говорило само за себя. Хозяин Белого дома явно был огорчен произошедшим. Он назвал Трюдо "двуличным" и отказался проводить итоговую пресс-конференцию.