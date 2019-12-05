Трамп назвал очень успешным свое участие в саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что его поездка на саммит НАТО была очень успешной. Глава Белого дома попытался сохранить хорошую мину при плохой игре после неприятного инцидента.
Напомним, в интернете был размещен видеоролик, зафиксировавший общение нескольких глав государств в кулуарах саммита. Политики активно обсуждали чье-то опоздание. Больше других ерничал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. СМИ предположили, что речь идет о Трампе и его пресс-конференции, затянувшейся на 40 минут.
"Я отлично сошелся с лидерами стран НАТО, даже добился, чтобы они заплатили на 400 миллиардов больше. Для США никакого роста расходов, только глубокое уважение", - написал американский лидер в Twitter.
Тем не менее, поведение Трампа в Лондоне говорило само за себя. Хозяин Белого дома явно был огорчен произошедшим. Он назвал Трюдо "двуличным" и отказался проводить итоговую пресс-конференцию.
The Fake News Media is doing everything possible to belittle my VERY successful trip to London for NATO. I got along great with the NATO leaders, even getting them to pay $130 Billion a year more, & $400 Billion a year more in 3 years. No increase for U.S., only deep respect!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2019