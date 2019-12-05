Утверждены штрафы за нарушение закона о допрегулировании иноСМИ-иноагентов

Авторами законопроекта о выступили глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и глава профильного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

За первичное нарушение будут введены штрафы для физлиц в размере 10 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч, для юрлиц - 500 тысяч. При повторном нарушении "планки" штрафов для указанных категорий будут такие: 50 тысяч, 100 тысяч руб. и 1 миллион рублей.

Если закон нарушается более двух раз в течении года, штрафы, соответственно, вырастут так - 100 тысяч, 200 тысяч, 5 миллионов рублей.

Закон должен вступить в силу 1 февраля 2020 года.

Этот документ является сопутствующим для закона, который ранее подписал президент РФ Владимир Путин и опубликовала "РГ". Базовый закон - о дополнительном регулировании деятельности иноСМИ-иноагентов на территории РФ. Напомним, что документ является зеркальным ответом на ограничения против наших СМИ на Западе.

При этом закон не запрещает деятельность иноСМИ-иноагентов - он лишь требует честно признаваться, в чьих интересах они работают. "Агент" должен будет учредить российское юрлицо для распространения своей информации. Кроме того, продукция должна маркироваться. В случае нарушения этих и других правил распространения информации как раз и будут грозить штрафы, кроме того, интернет-ресурс могут заблокировать.