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05.12.2019 13:46
Рубрика: Власть

Утверждены штрафы за нарушение закона о допрегулировании иноСМИ-иноагентов

Текст: Татьяна Замахина
Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о введении штрафов до 5 млн рублей за нарушение закона о дополнительном регулировании иностранных СМИ-иноагентов.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Авторами законопроекта о выступили глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников и глава профильного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

За первичное нарушение будут введены штрафы для физлиц в размере 10 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч, для юрлиц - 500 тысяч. При повторном нарушении "планки" штрафов для указанных категорий будут такие: 50 тысяч, 100 тысяч руб. и 1 миллион рублей.

Если закон нарушается более двух раз в течении года, штрафы, соответственно, вырастут так - 100 тысяч, 200 тысяч, 5 миллионов рублей.

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Закон должен вступить в силу 1 февраля 2020 года.

Этот документ является сопутствующим для закона, который ранее подписал президент РФ Владимир Путин и опубликовала "РГ". Базовый закон - о дополнительном регулировании деятельности иноСМИ-иноагентов на территории РФ. Напомним, что документ является зеркальным ответом на ограничения против наших СМИ на Западе.

При этом закон не запрещает деятельность иноСМИ-иноагентов - он лишь требует честно признаваться, в чьих интересах они работают. "Агент" должен будет учредить российское юрлицо для распространения своей информации. Кроме того, продукция должна маркироваться. В случае нарушения этих и других правил распространения информации как раз и будут грозить штрафы, кроме того, интернет-ресурс могут заблокировать.

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