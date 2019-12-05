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05.12.2019 11:44
Рубрика: Страхование

В Госдуме опровергли подорожание ОСАГО на 30%

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме не подтверждают информацию СМИ о том, что тарифы ОСАГО в России вырастут на 30%. Возможна лишь их индексация на уровень инфляции. Об этом заявил на пленарном заседании Госдумы глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

- Это вброс. Могу заверить, что повышения тарифов на 30% не произойдет, - заявил он. - Максимум, что будет, - это индексация на уровень инфляции или около 4%.

Ранее СМИ со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА) сообщили, что тарифный коридор ОСАГО могут расширить на указанную величину.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Страховщики предложили повысить стоимость запчастей по ОСАГО

Напомним, что тарифный коридор - это границы для базовой ставки, на основе которой рассчитывается итоговая стоимость страхового полиса. Первый этап реформы ОСАГО предполагал расширение "коридора" на 20% вверх и вниз от базовой цены, то есть в пределах 2,746-4,942 тысячи рублей.

А теперь Госдуме предстоит рассмотреть законопроект о расширении диапазона еще на 30% вверх и вниз (это только одна из мер).

Между тем расширение тарифного коридора в "автогражданке" не означает автоматического повышения стоимости полиса. Всего лишь расширяется диапазон для свободы страховщиков, но для многих автомобилистов цена страховки, по прогнозам экспертов, может остаться неизменной.

#ОСАГО