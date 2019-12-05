Вышел трейлер диснеевского фильма про собачек с Уиллемом Дефо "Того"

На YouTube-канале Walt Disney Studios опубликован напряженный трейлер драмы "Того" (Togo), основанной на реальных событиях.

Того - это пёс, который зимой 1925 года помог предотвратить эпидемию дифтерии в городе Ном на Аляске. Вожак упряжки ездовых собак Того, несмотря на чудовищные, практически непроходимые погодные условия, смог доставить в город антитоксин, остановивший распространение болезни.

Более известный участник тех же событий, пес Балто, стал героем одноименного мультфильма студии Universal, выпущенного в 1995 году и получившего два продолжения. Кстати, хозяин собак Леонард Сеппала был не слишком рад тому, что популярность и всенародная любовь обрушились только на Балто - единственного из всех полутора сотен героических псов (ему даже памятник тогда установили). Особенно учитывая, что Того проделал куда больший путь.

Таким образом, новая диснеевская картина - своего рода восстановление исторической справедливости.

Режиссер - Эриксон Кор, как оператор снимавший "Сорвиголову" и первый "Форсаж". Сценарист - Том Флинн ("Одаренная").

В ролях: Уиллем Дефо, Джулианна Николсон ("Тоня против всех"), Кристофер Хейердал ("Ад на колесах", "Стальная звезда"), Майкл Гэстон ("Клан Сопрано"), Майкл МакЭлхаттон ("Игра престолов"), Джейми МакШейн ("Во все тяжкие", "Доктор Хаус"), Майкл Грейес ("Настоящий детектив"), Николай Николаефф ("Фарго").

Релиз - 20 декабря на собственном стриминговом сервисе Disney.

Ранее вышел трейлер очередной экранизации "Зова предков" Джека Лондона - с Харрисоном Фордом. Там тоже драматично и про собачек. Правда, собачка очень криво нарисованная.