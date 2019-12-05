Новости

Дэвид Теннант сыграет в новой экранизации "Вокруг света за 80 дней" 16:55
Камбербэтч и Робби Уильямс озвучат мультфильм о прожорливом тигре 15:47
Фото: 44-летний Леонард из "Теории Большого взрыва" впервые стал отцом 15:34
Вышел трейлер драмы "Три Христа" с Ричардом Гиром и "Тирионом" 15:14
Зоозащитники признали "Джокера" Хоакина Феникса человеком года 15:01

Вышел трейлер диснеевского фильма про собачек с Уиллемом Дефо "Того"

Новости
    05.12.2019, 17:22
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале Walt Disney Studios опубликован напряженный трейлер драмы "Того" (Togo), основанной на реальных событиях.

Того - это пёс, который зимой 1925 года помог предотвратить эпидемию дифтерии в городе Ном на Аляске. Вожак упряжки ездовых собак Того, несмотря на чудовищные, практически непроходимые погодные условия, смог доставить в город антитоксин, остановивший распространение болезни.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер драмы "Три Христа" с Ричардом Гиром и "Тирионом"

Более известный участник тех же событий, пес Балто, стал героем одноименного мультфильма студии Universal, выпущенного в 1995 году и получившего два продолжения. Кстати, хозяин собак Леонард Сеппала был не слишком рад тому, что популярность и всенародная любовь обрушились только на Балто - единственного из всех полутора сотен героических псов (ему даже памятник тогда установили). Особенно учитывая, что Того проделал куда больший путь.

Таким образом, новая диснеевская картина - своего рода восстановление исторической справедливости.

Режиссер - Эриксон Кор, как оператор снимавший "Сорвиголову" и первый "Форсаж". Сценарист - Том Флинн ("Одаренная").

В ролях: Уиллем Дефо, Джулианна Николсон ("Тоня против всех"), Кристофер Хейердал ("Ад на колесах", "Стальная звезда"), Майкл Гэстон ("Клан Сопрано"), Майкл МакЭлхаттон ("Игра престолов"), Джейми МакШейн ("Во все тяжкие", "Доктор Хаус"), Майкл Грейес ("Настоящий детектив"), Николай Николаефф ("Фарго").

Релиз - 20 декабря на собственном стриминговом сервисе Disney.

Ранее вышел трейлер очередной экранизации "Зова предков" Джека Лондона - с Харрисоном Фордом. Там тоже драматично и про собачек. Правда, собачка очень криво нарисованная.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Бекмамбетов анонсировал экранизацию "Сумеречного Дозора" Лукьяненко 14:46
Журнал Rolling Stone назвал сто лучших альбомов десятилетия 14:26
Певец Сергей Лазарев уличил крупнейшую в мире авиакомпанию в плагиате 14:13
Стали известны даты выхода сериала "Дракула" от создателей "Шерлока" 04.12.2019
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
СМИ: У Анджелины Джоли роман с бывшей девушкой Мэрилина Мэнсона 04.12.2019
СМИ: 13-летняя дочь Питта и Джоли готовится к смене пола 03.12.2019
СМИ: отец Эмбер Херд обещал убить Джонни Деппа 03.12.2019
⧣ детское кино
Фото: kinopoisk.ru
Продолжение "Холодного сердца" возглавило российский прокат 02.12.2019
Мультфильм "Маша и Медведь" вошел в пятерку самых востребованных в мире 29.11.2019
Вышел русский трейлер нового мультфильма про Барашка Шона 28.11.2019
⧣ Disney
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Вышел первый трейлер "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон 03.12.2019
Создатель "Симпсонов" прокомментировал информацию о закрытии сериала 03.12.2019
"Симпсонов" собираются закрыть после следующего сезона 29.11.2019