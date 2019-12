Журнал Rolling Stone назвал сто лучших альбомов десятилетия

В канун нового - 2020-го - года по всем фронтам продолжаются поведения разного рода культурных итогов уходящей десятилетки. В частности, немаловажный журнал Rolling Stone назвал сто лучших альбомов за указанный временной период. Отметив, что поп-музыка последние годы была как никогда на подъеме, подарив аудитории множество впечатляющих релизов.

Наиболее впечатляющим из которых, по мнению редакции издания, стала концептуальная пластинка My Beautiful Dark Twisted Fantasy Канье Уэста. После которой слушатели и критики, полагает журнал, окончательно убедились в несомненной гениальности артиста.

Вторая строчка - Lemonade Бейонсе, "монументальный" шестой альбом певицы "с ничем не ограниченным музыкальным видением".

Третья - Кендрик Ламар, "самый глубокий, утонченный и значимый рэпер за последние десять лет", с пластинкой To Pimp a Butterfly, "определяющей современное состояние хип-хопа".

Тейлор Свифт с Red - четвертая. Покойный Дэвид Боуи с Blackstar - пятый ("его смерть, как и его жизнь, стала произведением искусства"). Шестое место - рэпер Дрейк с Take Care. Седьмое - Melodrama новозеландской певицы Лорд. На восьмом - альбом Адель под названием 21. Interstate Gospel, пластинка американского женского трио Pistol Annies, - девятая строчка. Замыкают первую десятку LCD Soundsystem с This Is Happening.

Весь аннотированный список - от сотой позиции к первой - доступен по ссылке.

