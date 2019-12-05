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Журнал Rolling Stone назвал сто лучших альбомов десятилетия

Новости
    05.12.2019, 14:26
Текст:   Олег Усков

В канун нового - 2020-го - года по всем фронтам продолжаются поведения разного рода культурных итогов уходящей десятилетки. В частности, немаловажный журнал Rolling Stone назвал сто лучших альбомов за указанный временной период. Отметив, что поп-музыка последние годы была как никогда на подъеме, подарив аудитории множество впечатляющих релизов.

Фото: AFP/ Michael Buckner
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Наиболее впечатляющим из которых, по мнению редакции издания, стала концептуальная пластинка My Beautiful Dark Twisted Fantasy Канье Уэста. После которой слушатели и критики, полагает журнал, окончательно убедились в несомненной гениальности артиста.

Вторая строчка - Lemonade Бейонсе, "монументальный" шестой альбом певицы "с ничем не ограниченным музыкальным видением".

Третья - Кендрик Ламар, "самый глубокий, утонченный и значимый рэпер за последние десять лет", с пластинкой To Pimp a Butterfly, "определяющей современное состояние хип-хопа".

Тейлор Свифт с Red - четвертая. Покойный Дэвид Боуи с Blackstar - пятый ("его смерть, как и его жизнь, стала произведением искусства"). Шестое место - рэпер Дрейк с Take Care. Седьмое - Melodrama новозеландской певицы Лорд. На восьмом - альбом Адель под названием 21. Interstate Gospel, пластинка американского женского трио Pistol Annies, - девятая строчка. Замыкают первую десятку LCD Soundsystem с This Is Happening.

Весь аннотированный список - от сотой позиции к первой - доступен по ссылке.

Ранее критики определили лучшие клипы, а также фильмы и сериалы десятилетия.

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