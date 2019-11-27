Эксперты назвали лучшие сериалы и фильмы десятилетия

В преддверии 2020 года составители разного рода рейтингов по понятной причине активизировались особо.

Портал Metacritic, в частности, предложил ознакомиться с объемными сводными списками лучших фильмов и телешоу (читай: имеющих наиболее высокие рейтинги) минувшей десятилетки.

В список сериалов вошли: замечательная черная комедия "Дрянь" ("Кошелка"); "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу"; жестко причудливый мистический триллер "Оставленные"; "Американцы"; отличный сэдком "Атланта"; богатая на твисты комедия о загробной жизни "Хорошее место"; "Игра престолов"; стильная ретродрама "Безумцы"; комедии "Вице-президент", "Парки и зоны отдыха" и "Шиттс-Крик"; анимационная комедия "Конь БоДжек"; "Бруклин 9-9"; "Очень странные дела"; еще одна анимационка - "Закусочная Боба"; "третий сезон "Твин Пикс", уморительная пародия на латиноамериканское "мыло" "Девственница Джейн" и драмедия "Просветленная".

С более детальными "чартами" от разных изданий можно ознакомиться здесь - сразу после общей таблицы.

Топ-десятка наиболее высоко оцененных экспертами фильмов следующая: "Отрочество"; "Лунный свет"; "Рома"; "Манчестер у моря"; "12 лет рабства"; "Гравитация"; южнокорейские "Паразиты"; "Кэрол"; "Социальная сеть" и документалка "Я вам не негр".

Всего в этот список вошли пятьдесят картин, их полный перечень - здесь.

Далее идет "альтернативный" рейтинг и индивидуальные списки от различных профильных изданий. Что ценно - с аннотациями.