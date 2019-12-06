Яндекс и BBC Studios договорились о показе фильмов и сериалов

Громкая "контентная" новость нынешней пятницы - BBC Studios и "Яндекс" заключили долгосрочное соглашение о показе фильмов и сериалов BBC в России и СНГ. Онлайн-кинотеатр "Яндекса" "КиноПоиск HD" получит права на эксклюзивный показ более 100 часов премьерного художественного контента BBC. Начиная с 2020 года и далее - каждый год.

"Первой ласточкой" становится всем известный сериал "Доктор Кто". "КиноПоиск HD" получит эксклюзивные права на его показ по подписке. Новый сезон сериала выйдет в онлайн-кинотеатре 2 января, на следующий день после премьеры на BBC. Подписчики "КиноПоиск HD" смогут посмотреть на сервисе все 12 сезонов "Доктора Кто". Что последует за этим сериальным хитом?

"Каталог BBC Studios насчитывает более 60 сценарных наименований (фильмов и сериалов), включая драмы и комедии мирового уровня, отмеченные наградами и признанные критиками. Некоторые из них были адаптированы в России - "Доктор Фостер" ("Скажи правду" в России), "Лютер" ("Клим" в России), "Жизнь на Марсе" ("Обратная сторона Луны" в России)" - говорит, комментируя соглашение, старший вице-президент BBC Studios по странам Центральной и Восточной Европы, Средиземноморья и Африки Салим Муккадам.

Сейчас же соглашение позволит подписчикам "КиноПоиск HD" смотреть и новые драматические и комедийные сериалы и фильмы, а также другие популярные британские проекты из каталога BBC Studios. Кроме того, "Яндекс" получит AVOD-права на более чем 150 эпизодов популярных детских передач и мультфильмов BBC Studios. AVOD - означает "видео по запросу", при котором доступ к видеоматериалам предоставляется вместе с рекламой.

Что особенно важно - партнерство также включает соглашение о производстве "Яндексом" контента на основе сценарных форматов BBC Studios. "Яндекс" и ранее объявлял о своих планах по производству контента - пока что широкой аудитории известно лишь, что среди новых проектов будут сериалы "Майор Гром" и "Министерство". Но сценарии мирового гиганта придают системе кино- и сериального производства "Яндекса" совсем другой вес.

"Мы рассматриваем партнерство с "Яндексом" как важный позитивный шаг для российской аудитории, у которой будет возможность смотреть ещё больше качественного британского телевизионного контента от BBC. "КиноПоиск" станет домом для более чем 100 часов контента - самых лучших и совершенно новых премиальных драматических сериалов и комедий от BBC", - комментирует Салим Муккадам. Топ-менеджер также подчеркивает, что "в арсенале BBC Studios есть всё, чтобы выгодно отличаться от других игроков рынка, фокусируясь на уникальной британской креативности, актерах и ведущих. В конечном счете, аудитории нужны захватывающие истории и персонажи, вне зависимости от платформы просмотра. Поэтому у всех одна задача - создавать самый лучший, высококачественный контент. Объединив в прошлом году наше производственное и дистрибьюторское подразделения в одну студию, мы активно инвестируем в актеров и ведущих, права и идеи с самого начального этапа работы над проектами, чтобы удовлетворить спрос и обеспечить производство лучшего контента, созданного нашим внутренним производством и нашими независимыми партнерами".

"Одна из задач нашей контент-стратегии заключается в том, чтобы регулярно давать подписчикам возможность смотреть лучшие мировые премьеры. Для этого мы постоянно расширяем библиотеку высококачественного зарубежного контента. Благодаря лицензионным отношениям с BBC мы уже стали "домом" для сериала "Доктор Кто" в России. С заключением нового долгосрочного соглашения с BBC Studios мы ожидаем, что скоро сможем порадовать зрителей новыми премьерами мирового масштаба. В рамках этого партнёрства мы также рассматриваем возможность создания контента по сценарным форматам BBC Studios", - говорит контент-директор "КиноПоиск HD" Ольга Филипук.

Между тем

Британские сериалы пользуются большой популярностью у российских зрителей. Особенно успешны драматические сериалы BBC Studios. Как показало недавнее исследование Mediascope, "Шерлок" стал одним из самых популярных международных сериалов на федеральных каналах в России за последние три года, возглавив список в 2017 и 2018 годах и заняв второе место в первом квартале 2019 года. На первом месте тогда оказался мини-сериал "Отверженные" по роману Виктора Гюго.