Кабмин рассмотрит проект закона о введении электронных трудовых книжек

Кабинет министров на заседании в пятницу рассмотрит проект федерального закона для проведения эксперимента перед введением электронного кадрового документооборота.

Законопроект усовершенствует нормативное регулирование цифрового взаимодействия предпринимателей и государства в части заключения, изменения, расторжения и хранения трудовых договоров.

Перевод кадров на "цифру" начнется с постепенного внедрения электронных трудовых книжек. Законопроект одобрен Госдумой на этой неделе. Он должен вступить в силу 1 января 2020 года.

В течение следующего года работодатели будут принимать заявления от тех сотрудников, кто захочет сохранить за собой привычную бумажную трудовую. Всех остальных с 2021 года переведут на электронный формат, а старые трудовые выдадут на руки, так как работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение.

Все новые трудовые книжки с 2021 года станут заводить исключительно в электронном виде.