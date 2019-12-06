КамАЗ рассекретил премиальный самосвал с новой кабиной от Mercedes

В Сети появились первые "живые" фотографии новейшего самосвала КамАЗ пятого поколения. Сразу два экземпляра (стандартный и полноприводный) были продемонстрировали широкой публике на корпоративной выставке в Набережных Челнах, посвящённой 50-летию завода.

Перспективная модель с индексом -6595 создана на основе каркаса кабины Mercedes-Benz Actros поколения BM963 (выпускается с 2012 года) и полностью адаптирована для работы в строительном секторе.

Главной особенностью самосвала КамАЗ-6595 является массивный трёхсекционный передний бампер, выполненный из штампованных стальных панелей - при его повреждении можно отдельно заменить только одну часть, а не весь бампер в сборе.

Помимо этого, кабина получила защитные решетки на линзованных фарах и светодиодных фонарях, а также раскладную ступеньку для доступа к лобовому стеклу. Интересно, что нижняя ступенька у дверей выполнена в гибком подвесном варианте, задняя "тележка" со всех сторон защищена металлическими панелями.

КамАЗ-6595 построен с низкой крышей, с шириной кабины 2300 мм, что на 200 мм меньше, чем у магистрального тягача КамАЗ-54901. Полноприводную модификацию можно отличить сразу - она более высокая, так как под кабиной вместо обычной оси установлен большой ведущий мост. В начальном исполнении самосвал будет предлагаться без "спальника", за место для сна и отдыха водителя придётся доплатить.

Напомним, Камский автогигант планирует создать широкую продуктовую линейку семейства К5. До конца текущего года должны стартовать продажи первой модели нового модельного ряда -54901. Оценивается грузовик в 6 436 000 рублей. За эти деньги клиент получает 3-летний сервисный контракт, покрывающий гарантийный период. Самосвал КамАЗ-6595 увидит свет уже в 2020 году. В течение 2,5 лет вся гамма нового семейства тягачей, состоящая из пяти модификаций, будет полностью освоена.

Премиальный магистральный тягач КамАЗ-54901 позаимствовал каркас у Mercedes-Benz Actros четвертого поколения. В результате этого кабина -54901 унифицирована с немецким "донором" по большей части внутренних и наружных деталей, при этом у кабины КамАЗа полностью оригинальное оформление передней части и абсолютно свой интерьер. На новом заводе кабин Daimler KAMAZ RUS, запущенном в мае нынешнего года, по полному циклу планируется выпускать до 50 тысяч кабин в год, большую часть которых используют для -54901-го, часть - для Actros. Первое время новый КамАЗ будет локализован на 80-85%.

КамАЗ-54901 оснащается рядным 6-цилиндровым двигателем Р6 проекта "Тибет". 12-литровый турбодизель КамАЗ-Р6 создавался в сотрудничестве с немецко-швейцарской компанией Liebherr. Заявленный ресурс силового агрегата равен 1,5 млн км при межсервисном интервале 150 000 км. Двигатель способен выдавать от 400 до 550 л.с. Максимальную мощность мотор развивает при 1900 об/мин, крутящий момент составляет 2060 Нм при 1300 об/мин. Двигатель агрегатирован с роботизированной 12-ступенчатой коробкой передач ZF Traxon. В планах также рассматривается возможность установки и механической коробки передач.