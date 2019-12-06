Меркель сидя слушала гимн Казахстана на встрече с главой государства

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не встала во время исполнения гимна Казахстана на встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. При первых звуках национального гимна Токаев встал со стула, а Меркель осталась сидеть.

В правительстве ФРГ уже подтвердили, что канцлер действительно сидела, когда звучал гимн, пишет РИА Новости.

В последние месяцы во время визитов лидеров других стран в Германию, канцлер также слушала государственный гимн не вставая. В ноябре во время официального визита в Индию, Меркель вопреки протоколу слушала исполнение национальных гимнов сидя. То же самое было и во время посещения Китая в сентябре.

Ранее у Меркель уже случались несколько приступов сильной дрожи на публике. Однако, если верить официальной версии, лидер ФРГ чувствует себя хорошо. Сама Меркель также призвала не беспокоиться о ее здоровье.