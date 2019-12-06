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06.12.2019 10:01
Рубрика: ПДД

МВД выступило против снижения нештрафуемого лимита скорости

Текст: Дмитрий Демидов
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что министерство выступает против снижения так называемого "нештрафуемого" превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Он отметил, что такое предложение - не инициатива МВД, сообщает РИА Новости.

Свою позицию ведомство озвучило на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Министр МВД также добавил, что необходимо увеличить разрешённые скорости на автомагистралях.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
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Вопрос о повторном введении штрафа за превышение скорости на 10 км/ч и больше активно обсуждается в правительстве. Однако 3 декабря Дмитрий Медведев заявил, что решение по этому вопросу пока что не приняли. По его словам, водители зачастую попросту не замечают эту разницу в 10 км/ч, то есть они превышают не намеренно. Премьер-министр РФ поручил МВД и вице-премьеру Максиму Акимову ещё раз проработать этот вопрос.

При этом МВД вместе с Росавтодором и ГК "Автодор" обсуждает список федеральных трасс, где будет повышен скоростной режим в случае, если нештрафуемый порог превышения скорости всё-таки снизят.

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#ПДД