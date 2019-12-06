Из взорвавшегося дома под Белгородом достали живых канареек

В поселке Яковлево Белгородской области продолжаются работы в четырехэтажке, где прогремел взрыв бытового газа. Спасатели постепенно выносят то, что уцелело. Жильцам даже вернули найденных в доме живых канареек.

- Документы, мебель - для пострадавших важно все, - отмечают в администрации Яковлевского городского округа. - Они приходят к разрушенному дому и наблюдают за работой специалистов. Сегодня спасателям удалось в одной из квартир обнаружить и передать владельцам выживших канареек.

Изначально стало ясно, что не все вещи пострадавшие жильцы смогут сразу же забрать с собой. Часть живет у родственников. Поэтому администрация выделила специальное место для хранения имущества и организовала транспорт для доставки туда всего, что смогут извлечь из квартир спасатели.

Для временного проживания людям предоставили квартиры маневренного фонда. Сам полуразрушенный дом готовят к сносу, а на его месте решили разбить сквер. Новые квартиры пострадавшие от взрыва получат летом будущего года в новостройке по улице Северной этого же поселка.