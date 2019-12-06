Руководителя тушения пожара в "Зимней вишне" выпустили из СИЗО

Бывшего руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кузбассу Андрея Бурсина, обвиняемого по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", выпустили из СИЗО, передает РИА Новости.

Суд освободил из-под стражи его и еще троих фигурантов дела еще 17 октября, но до сегодняшнего дня в отношении Бурсина действовало предыдущее решение суда о продлении меры пресечения. Теперь бывшему пожарному запрещены определенные действия.

Бурсин обвиняется в халатности: по версии следствия, он, прибыв на место происшествия первым, не организовал надлежащее управление гарнизоном и разведку помещений. Сам обвиняемый заявил, что пожарные сразу поднялись на четвертый этаж, но ориентироваться там было невозможно из-за сложной планировки и сильного задымления.

Фигурантами дела являются и гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТРЦ Георгий Соболев и ее гендиректор Юлия Богданова, а также охранник ЧОП Сергей Антюшин. Их содержание под стражей продлили до 26 января 2020 года.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем, четвертом этаже с кинозалами и игровыми зонами. В результате погибли 60 человек, большинство из них - дети.