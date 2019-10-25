Троих фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" выпустили из СИЗО

Трое фигурантов уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" отпущены из СИЗО в Кемерове. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, из-под стражи выпущены начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, обвиненный в халатности, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, а также инженер противопожарной системы Александр Никитин. Как пояснили в пресс-службе областного ФСИН, они освобождены из следственного изолятора в соответствии с решением суда, который изменил им меру пресечения на запрет определенных действий. Ранее об их освобождении ходатайствовала прокуратура - законных основания для продления их ареста нет.

Как уже писала "РГ", Заводский районный суд Кемерова 17 октября принял решение освободить из-под стражи четырех обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Срок заключения троих фигурантов истек в полночь 26 октября (20.00 по московскому времени 25 октября). Начальнику службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину также изменили меру пресечения, но срок его заключения закончится 6 декабря. К этому моменту истекут предыдущие решения суда о продлении заключения в СИЗО.

На том же заседании суд оставил без изменений меру пресечения еще четверых фигурантов дела. Экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ Юлия Богданова, бывшая управляющая ТРЦ Надежда Судденок, технический директор Георгий Соболев и охранник Сергей Антюшин останутся в изоляторе. Срок их ареста был продлен до 26 января.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания возник на четвертом этаже, где располагалась игровая зона и кинозалы. Жертвами трагедии стали 23 взрослых и 37 детей. Обвиняемыми по двум уголовным делам о пожаре проходят в общей сложности 15 человек.