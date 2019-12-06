Социологи составили рейтинг самых "кошачьих" городов России

Жители Астрахани больше всех в России любят кошек. На втором месте оказалась Москва, на третьем - Самара. К такому выводу пришли аналитики исследовательской компании Zoom Market.

По данным социологического исследования, в котором участвовали 2640 человек, 66 процентов россиян предпочитают заводить кошек, 29 - собак и лишь остальные - других питомцев.

Всего в реестре самых "кошачьих" городов России 22 субъекта. Места после топ-3 распределись следующим образом (по убыванию): Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток, Саратов, Сочи, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Омск, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Краснодар, Уфа, Красноярск, Волгоград, Пермь, Нальчик, Челябинск и Махачкала.

Кстати

В уходящем 2019 году в России самыми популярными породами собак стали небольшие по размерам животные. Их удобнее содержать в городской квартире, легче перевозить в случае путешествия и нужно меньше корма.