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06.12.2019 11:13
Рубрика: Происшествия

Студента ВШЭ Егора Жукова не стали сажать в колонию

Текст: Иван Петров
Кунцевский районный суд Москвы в пятницу на заседании приговорил к 3 годам лишения свободы условно студента Высшей школы экономики (ВШЭ) и блогера Егора Жукова. Молодого человека признали виновным по статье о публичных призывах в интернете к экстремистской деятельности - ч. 2 статьи 280 УК РФ.
Егор Жуков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Егор Жуков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Егор Жуков. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Ранее представитель гособвинения просила приговорить Жукова к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. По словам прокурора, показания обвиняемого подтвердили доказательства его вины. Он признал, что канал в соцсети принадлежит ему и что ролики записывал именно он у себя дома.

Кроме реального срока, гособвинитель просил суд запретить подсудимому пользоваться интернетом на 2,5 года. В свою очередь, адвокаты Егора Жукова настаивали на абсурдности обвинительного заключения и просили суд об оправдательном приговоре.

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По словам защитника Мурада Мусаева, Жуков никогда никого не призывал бороться с властью насильственными методами. Сам студент Жуков в последнем слове сказал, что "чем страшнее мое будущее, тем шире улыбка, с которой я смотрю в его сторону".

Егора Жукова задержали 2 августа по обвинению в участии в "массовых беспорядках" 27 июля в центре Москвы (ч. 2 ст. 212 УК РФ). Позднее молодому человеку было предъявлено обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета, а его уголовное преследование по статье о массовых беспорядках было прекращено в связи с непричастностью к преступлению. После этого суд по ходатайству следствия 3 сентября перевел Жукова из СИЗО под домашний арест.

"Российская газета" подробно рассказывала об этом молодом человеке. Недавно сообщалось, что Росфинмониторинг внес имя студента Высшей школы экономики Егора Жукова в список причастных к экстремистской деятельности лиц. Фамилия студента появилась под номером 3366 в перечне физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Происшествия Правосудие Суд
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