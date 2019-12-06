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06.12.2019 06:05
Рубрика: Власть

Трамп пообещал разобраться с проблемой невыдачи виз делегации РФ в ООН

Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп считает отказ в выдаче виз российской делегации в ООН искусственной проблемой и пообещал разобраться. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, который в четверг провел переговоры с американским лидером в Белом доме.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Трамп убежден, что подобные ситуации сказываются на репутации и престиже США. "Президент был не в курсе деталей, обещал разобраться и ситуацию, надеюсь, исправить", - цитирует российского дипломата РИА Новости.

Напомним, ряд членов российской делегации не получили визы для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходила в сентябре в Нью-Йорке. Среди них глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, главы международных комитетов Госдумы и Совфеда Леонид Слуцкий и Константин Косачев.

В ноябре в Генассамблее ООН была принята резолюция с призывом к Вашингтону прекратить практику задержек или невыдачи виз дипломатам ряда стран, включая Россию, прибывающим на международные мероприятия всемирной организации в Нью-Йорке.

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