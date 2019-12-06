Владимир Колокольцев: МВД против снижения нештрафуемого лимита скорости

Глава МВД Владимир Колокольцев обозначил позицию ведомства по довольно жаркому вопросу, касающемуся всех водителей поголовно. А именно о предложении снизить нештрафуемый порог скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Он заявил, что МВД против такого снижения.

"В начале текущего года на правительственной комиссии, которую возглавляет заместитель председателя правительства по обеспечению безопасности дорожного движения, МВД выразило свою позицию против снижения администрируемого порога с 20 км/ч до 10 км/ч", - цитирует Владимира Колокольцева ТАСС.

Он также отметил, что инициатива этого нововведения не принадлежит министерству. И подчеркнул, что МВД выступает за увеличение скорости на автомагистралях.

Напомним, ранее глава правительства Дмитрий Медведев в ходе приема граждан в центральном офисе "Единой России" усомнился в целесообразности такого снижения. По его словам, как человека, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, эти 10 км/ч часто "не ловятся" даже самими водителями. Введение штрафа приведет к тому, что к ответственности будут привлекать граждан, у которых не было намерений нарушать правила дорожного движения.

Напомним, что нештрафуемый порог 20 км/ч появился у нас в 2013 году. Связано это было с массовым оснащением дорог комплексами автоматической фотовидеофиксации нарушений. До этого за превышение скорости на 10 км/ч водителю грозило предупреждение или штраф. А так как за выявленное нарушение с помощью камер можно назначить только минимальное наказание, то от наказания за превышение скорости на 10 км/ч решили вовсе отказаться. Это в свою очередь стало спасением водителей от огромного количества ошибочных штрафов, которые выносились при некорректной работе комплексов.

Но в 2018 году на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения выступил глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов с предложением вернуть штраф за превышение скорости более чем на 10 км/ч. По его словам, сейчас комплексы довольно надежные и их погрешность не превышает 1 км/ч.

Но речь то идет не о надежности приборов, а о справедливости привлечения водителей. Во-первых, никто не отменял некорректной установки и отладки комплексов фотовидеофиксации. Во-вторых, сейчас на дорогах сложилась такая ситуация, что водителю приходится не столько следить за дорогой, сколько за огромным количеством всяких запрещающих и ограничивающих знаков, чтобы не попасть на штраф. Тут уже о безопасности речи не идет. Большинство таких ограничений устанавливается совершенно бессмысленно.

Напомним, яркий случай, когда в Москве на одном участке МКАД без объявления войны вдруг взяли и снизили скорость до 80 км/ч. Как выяснилось, на этом участке увеличилось число аварий, и владелец этого участка дороги не нашел ничего более остроумного, как самовольно снизить на нем скорость. И такое происходит повсеместно по всей стране.

Именно по этой причине МВД еще на поручение вице-премьера Максима Акимова ответило, что сначала необходимо провести ревизию дорог и установленных на них ограничениях скоростного режима. Привести все в порядок, убрать лишние ограничения, где-то повысить скоростной режим. И только после того, как порядок будет наведен, уже можно будет думать о снижение нештрафуемого лимита.

Затем, на совещании вице-премьеров, Дмитрий Медведев дал новое поручение МВД и правительственной комиссии изучить целесообразность снижения нештрафуемого порога. После приема граждан в офисе "Единой России", по всей видимости, будет дано третье поручение. Вероятно, высказывание Владимира Колокольцева - это уже ответ на него. Понятно, что именно эта позиция и будет отражена в ответе ведомства на поручения правительственной комиссии и премьер-министра.

Стоит отметить, что защитники прав автомобилистов также выступают резко против снижения нештрафуемого лимита. Объясняя это и некорректной работой комплексов фотовидеофиксации, и огромным количеством ловушек на дорогах, где местные власти устанавливают бессмысленные ограничения, и ставят камеры.

Чтобы избавиться от таких ловушек, уже внесены поправки в соответствующие законы. Согласно им, схемы организации дорожного движения должны будут согласовываться с Госавтоинспекцией.

Общественники также предлагают создать интернет-карту, на которой должны быть нанесены все легально установленные ограничения.

Напомним, что Госавтоинспекция провела социальную кампанию "Однозначно", цель которой убедить водителей в том, что то, что написано на знаках, надо соблюдать. Даже если водитель превысил скорость на 10 км/ч, несмотря на то, что за это не предусмотрено штрафа, превышение есть. И это превышение может стоить на дороге кому-нибудь жизни.

А что касается повышение скоростного режима, то как отметил заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов, уже весной на нескольких участках дорог скорость будет повышена со 110 до 130 км/ч. Точная дата пока не названа. Замминистра сообщил, что ведомство собиралось это сделать одновременно со снижением нештрафуемого лимита, но, по всей видимости, первоочередная задача все-таки навести порядок на дорогах.