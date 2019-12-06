Временный президент Боливии не будет участвовать в выборах

Временный президент Боливии Жанин Аньес не намерена участвовать в выборах главы государства, назначенных на март будущего года. Об этом заявил журналистам глава президентской администрации Йерко Нуньес, подчеркнув, что действующее правительство работает только до этих выборов.

О намерении принять участие уже заявил основной конкурент экс-президента Эво Моралеса на аннулированных октябрьских выборах Карлос Меса. Готов побороться за президентское кресло и другой правый политик, Луис Камачо, пишет РИА Новости.

Партия Моралеса "Движение к социализму" также планирует участвовать в выборах, однако кандидат пока официально не определен. Ранее сообщалось, что вице-президент Андронико Родригес готов баллотироваться в президенты Боливии от левых сил. Он обещал сделать это, если его поддержат национальные руководящие органы "Движения к социализму" и сам экс-президент.

Напомним, 10 ноября Моралес объявил о своей отставке, назвав ситуацию в стране госпереворотом. Удачным поводом для массовой кампании против главы Боливии стали состоявшиеся в октябре президентские выборы. Эво Моралес набрал 47,07 процента голосов, а его ближайший соперник - Карлос Меса - 36,51 процента. В итоге Меса отказался признавать победу оппонента. После обнародования результатов выборов в стране начались акции протеста и забастовки. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.

В конце ноября руководитель администрации президента Боливии Херхес Хустиниано объявил, что первый тур всеобщих выборов в Боливии состоится в середине марта, а срок, отведенный на всю процедуру выборов президента, истекает в апреле.