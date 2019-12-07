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Американские кинокритики назвали лучшие иностранные фильмы года

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    07.12.2019, 15:49
Текст:   Олег Усков

… И вновь рейтинг: Национальный совет кинокритиков США объявил фаворитов своей ежегодной премии. В частности, назвав лучшие фильмы на иностранном языке.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Пятерка следующая: драма Педро Альмодовара с Бандерасом и Крус "Боль и слава"; драма совместного производства Франции, Бельгии и Сенегала "Атлантика"; французская историческая драма "Портрет девушки в огне"; бразильско-германская мелодрама "Невидимая жизнь Эвридики" - все эти четыре ленты были так или иначе отмечены на Каннском МКФ; а также германо-французская фантастическая драма "Транзит", номинировавшаяся на "Золотого медведя" Берлинского МКФ.

Лучшим иностранным фильмом американские критики признали заласканных "Паразитов", первый корейский фильм, получивший главный приз Каннского фестиваля. И теперь уверенно двинувшийся на "Оскар".

Все списки премии этого года - здесь.

Национальный совет кинокритиков США, The National Board of Review of Motion Pictures, был основан в 1909 году в Нью-Йорке.

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