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Институт киноискусства США назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

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    07.12.2019, 14:09
Текст:   Олег Усков

Обнародован очередной рейтинг. На этот раз десятки лучших фильмов и сериалов 2019 года определил Американский институт киноискусства (AFI). "Чарты" приводит THR.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Десятка кинокартин следующая: "1917" - военно-историческая драма Сэма Мендеса; "Ирландец" Мартина Скорсезе; американо-китайская этническая драмедия "Прощание"; причудливейшая драмедия Тайки Вайтити "Кролик Джоджо"; сенсационный "Джокер"; комедийный детектив "Достать ножи"; очередная экранизация "Маленьких женщин"; мелодрама со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером "Брачная история"; байопик в постановке Клинта Иствуда "Дело Ричарда Джуэлла" и "Однажды в… Голливуде" Тарантино. Специальный приз - "Паразиты".

Десятка сериалов такая: сломавший рейтингомер IMDb "Чернобыль"; историческая драма "Корона"; музыкальный байопик "Фосси/Вердон"; "Игра престолов"; ретро-драма о становлении "культуры трансвеститов" "Поза"; драма "Наследники"; "Хранители", не имеющие с оригиналом практически ничего общего; криминальная драма "Невероятное"; ситком-долгожитель "Вице-президент" и еще одна криминальная драма про изнасилование - "Когда они нас увидят". Специальный приз получил фееричный сэдком "Дрянь".

AFI - основанная в 1967 году независимая некоммерческая организация, присматривающая за сохранностью наследия американского кинематографа. Соответственно, все вышеназванные картины эксперты посчитали культурно значимыми.

Свои ежегодный десятки AFI выбирает на основе голосов профессионалов индустрии.

Ранее три лучших, по его мнению, фильма уходящего года назвал Квентин Тарантино.

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