Вышел русский трейлер нового фильма Клинта Иствуда

На YouTube-канале российского подразделения Warner Bros. опубликован русскоязычный трейлер нового фильма Клинта Иствуда "Дело Ричарда Джуэлла" (Richard Jewell).

Неутомимый 89-летний классик американского кино вернулся к своей любимой теме: в центре внимания его основанной на реальных событиях картины вновь оказывается простой американский герой.

Ричард работал охранником на Олимпийских играх в Атланте и обнаружил в парке бомбу. Благодаря его оперативным действиям многим людям удалось спастись, но один человек в результате взрыва всё-таки погиб.

Тем не менее Джуэлл сам стал подозреваемым, а СМИ эту версию начали активно продвигать. Что привело к довольно печальным последствиям.

Главную роль исполнил Пол Уолтер Хаузер ("Тоня против всех"). Кроме того, в фильме сыграли Сэм Рокуэлл, Кэти Бэйтс, Оливия Уайлд и Джон Хэмм.

Мировая премьера нового фильма Иствуда состоится 13 декабря. Российская чуть позже - 9 января следующего года.

Оригинальный трейлер можно посмотреть здесь.

Наша рецензия на предыдущую картину Клинта Иствуда "Наркокурьер" - здесь.