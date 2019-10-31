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Назван владелец скандального стакана из "Игры престолов"

Новости
    31.10.2019, 13:09
Текст:   Олег Усков

Актриса Эмилия Кларк наконец-то распахнула полог жгучей тайны над пресловутым пластиковым стаканом из четвертого эпизода финального сезона "Игры престолов".

Произошло это на шоу Джимми Фэллона. Соответствующий фрагмент опубликован на аккаунтах программы.

Напомним: "стаканчик из будущего" горделиво покрасовался почти посредине кадра в разгар условно средневековой попойки в Винтерфелле. Тем вызвав волну издевательств. Которую не смогла перекрыть даже позже вплывшие в кадр другой серии пластиковые бутылки.

Какое-то время считалось, что стакан - оплошность самой "кхалиси": предмет стоял перед ней. Или же "Короля Севера", как предположила на шоу все того же Фэллона "Санса Старк" Софи Тёрнер.

Но вот новая версия, озвученная Кларк. "Дейенерис" сообщает, как актер Конлет Хилл, сыгравший "Паука" лорда Вариса, на вечеринке в честь вручения нынешней премии "Эмми" отвел ее в сторонку со словами, что пришло время покаяться. И сознался, что это был его стакан с кофе.

При этом Кларк тут же делает оговорку, что стопроцентно доверяться словам Хилла не стоит, поскольку тот был поддатым. Добавляя: "Но он так сказал".

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