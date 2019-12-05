Квентин Тарантино назвал три лучших фильма 2019 года

Видный американский кинематографист Квентин Тарантино определился с коротким списком из трех позиций, обозначив картины, произведшие на него в уходящем году наибольшее впечатление.

Реплика Тарантино прозвучала в беседе с журналистом, главным редактором сайта Awards Ace Эриком Уэбером. Который и приводит перечень в своем Twitter-аккаунте. С утонением: "Прошлой ночью говорил с Квентином".

Spoke with Quentin Tarantino last night, wanted to know his top films of 2019, here they are:



1) #TheIrishman

2) #Crawl

3) #DoctorSleephttps://t.co/znrHDKkwvh pic.twitter.com/hPZEdpV0BZ — 𝔼𝕎 AWARDS ACE (@ErickWeber) December 3, 2019

Итак, Тарантино выделяет:

1. Гангстерский эпос Мартина Скорсезе "Ирландец" (наша рецензия);

2. Зоохоррор "Капкан", в котором запертые ураганом в подвале дома отец и дочь противостоят настойчивому террору со стороны плотоядно настроенных аллигаторов;

3. "Доктор Сон", прямое продолжение "Сияния" Стивена Кинга (наша рецензия), которое, кстати, и сам "король ужасов" немедля превознес до небес.

Перед этим Тарантино назвал свой любимый фильм по комиксам Marvel.