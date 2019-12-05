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Квентин Тарантино назвал три лучших фильма 2019 года

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    05.12.2019, 19:50
Текст:   Олег Усков

Видный американский кинематографист Квентин Тарантино определился с коротким списком из трех позиций, обозначив картины, произведшие на него в уходящем году наибольшее впечатление.

Реплика Тарантино прозвучала в беседе с журналистом, главным редактором сайта Awards Ace Эриком Уэбером. Который и приводит перечень в своем Twitter-аккаунте. С утонением: "Прошлой ночью говорил с Квентином".

Итак, Тарантино выделяет:

1. Гангстерский эпос Мартина Скорсезе "Ирландец" (наша рецензия);

2. Зоохоррор "Капкан", в котором запертые ураганом в подвале дома отец и дочь противостоят настойчивому террору со стороны плотоядно настроенных аллигаторов;

3. "Доктор Сон", прямое продолжение "Сияния" Стивена Кинга (наша рецензия), которое, кстати, и сам "король ужасов" немедля превознес до небес.

Перед этим Тарантино назвал свой любимый фильм по комиксам Marvel.

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