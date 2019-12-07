Электропикап Ford технически превзойдет Cybertruck от Tesla

При всем общественном резонансе лапидарного Cybertruck от Tesla, главный электропикап Соединенных штатов - новый Ford F-150. За один месяц в США покупают F-пикапов больше, чем всех Tesla за год. И пока Tesla подает компромиссную конструкцию пикапа своего Cybertrack с несущим кузовом из избыточно толстой холоднокатанной стали как новаторский дизайн с отсылкой на произведения масс-культа, Ford адаптирует единственно оптимальную для рабочей машины рамную конструкцию под установку тяговой батареи.

Обнаруженный энтузиастами на днях патент Ford демонстрирует стальную раму с изогнутыми в горизонтальной плоскости лонжеронами, вмещающими тяговую батарею большой емкости. На F-150 она разбита на продолговатые блоки, проложенные между шестью поперечинами общего с лонжеронами закрытого профиля. Снизу батарея прикрыта приваренным к раме бронелистом. Повредить механически такую конструкцию можно разве что бросив под товарный поезд.

Батарея полностью скомпонована в пределах рамы, значит никаких компромиссов по грузопассажирским возможностям F-150 и внедорожника Bronco не будет.

Перед батареей размещены блок силовой электроники и передний приводящий электромотор в подкапотном пространстве, позади - задний приводящий электромотор под грузовой платформой.

Количество секций с блоком батареи может быть различным для разной длины колесной базы, то есть емкость батареи возрастает пропорционально росту тяговых характеристик. И центральный сегмент рамы с поперечинами, вмещающий батарею, может быть выполнен даже из экструдированного алюминия.

Новый Ford F-150 продемонстрируют на детройтстком автосалоне в январе. Его производство начнется в первом квартале 2020 года. Во втором полугодии выйдет соплатформенный полноразмерный внедорожник, стилизованный под классический SUV Ford Bronco 1960-х.