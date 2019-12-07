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07.12.2019 18:18
Рубрика: Культура

Хриплоголосый блюзмен и киноактер Том Уэйтс празднует 70-летие

Текст: Александр Алексеев
Певец, пианист и актер Том Уэйтс - один из главных кумиров для звезд российского рока. Его песни пели Гарик Сукачев, Billy's Band, Псой Короленко, Вис Виталис, участник "Голоса" Василий Уриевский (Полина Гагарина тогда испугалась, зато Григорий Лепс взял парня в "уэйтсовой шляпе" в свою команду)…

Предельно низкий скрипучий голос, брутальная меланхолия, цинично-ироничный взгляд на все происходящее вокруг. Словно напильник скрежещет по куску железа, выбивая из серой повседневности яркие, обжигающие рифмы. А порой Том Уэйтс переключался уже на интонации печального кабаре и вальяжные, немного порочные ресторанные настроения… Мало кто из рок-звезд смог всю жизнь так неумолимо, не внимая мировой моде и хит-парадам, получать массу удовольствия от сцены и от музыки.

Фото: REUTERS/ David W Cerny
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А когда Тому Уэйтсу надоедало петь-скрипеть под свое порой расстроенное гаерское пианино песни на любимые темы: о моряках, полуночных кафе, одиночестве, поэтах-неудачниках, некрасивых девушках, тоже заслуживающих счастья, однако ночи напролет ждущих неверного друга-дальнобойщика, то он вообще покидал сцену. И с конца 2016-го по середину 2018-го Тома Уэйтса вообще никто не видел, кроме киношников.

Зато за полтора года он успел сняться в двух культовых фильмах: в зомби-комедии Джима Джармуша "Мертвые не умирают", открывавшей Каннский кинофестиваль и приключенческом вестерне братьев Коэнов "Баллада Багстера Скраггса" о покорении Дикого Запада.

Но теперь снова вернулся к музыке. Если выбирать строчки и песню, которая лучше всего характеризует его творчество, то это New Coat of Paint ("Новый внешний вид").

А стихи там такие:

"Давай преобразим этот старый унылый город

И настроим всех под стать моменту:

На тебе тогда будет бесшабашное вечернее платье

Да и я буду при галстуке…

Поэтому нам обещает веселье румяный лик старушки Луны

Которая скользит по небу цвета бургундского вина."

А об отношении Тома Уэйтса к шоу-бизнесу можно судить по его очередной мрачноватой и сказанной без лишнего пиетета фразе, об очень успешной в середине 70-х группе Eagles: "Нравится ли мне их пластинка On The Border? Да! Ведь когда я ставлю ее на проигрыватель, то она предохраняет его от пыли!"

Он всегда был сам по себе.

В 1973 году выпустил дебютный альбом Closing Time, как раз и создавший Тому Уэйтсу образ романтичного, но не всегда трезвого битника, который смотрит на жизнь простых людей, а по ночам поет в баре под фортепиано сострадательные красивые песни, о том, что у него все идет не так как надо. Песни Уэйтса - как невеселые и жалостливые фильмы о чьей-то жизни. Но чаще о своей собственной.

При этом Уэйтс любит и фолк, и джаз, танго.

Всегда был человеком независимым, смелым и некорыстным. Поэтому даже отказал в 2007 году компании Audi, которая просила его песню для использовании в рекламе. Даже в кадре Тому не нужно было появляться! Но он все равно не отдал песню рекламщикам.

Свой последний на этот момент альбом Bad as Me ("Такой же плохой, как я") Том Уэйтс выпустил уже очень давно - в 2011 году. Но его песни по-прежнему популярны. А сам он то снимается в кино, то опять куда-то исчезает… Не исключено, что однажды вернется и с новым альбомом. Хотя бы к 80-летию. Будем ждать.

Главные песни Тома Уэйтса

- Sea of Love (для фильма "Море любви" с Аль Пачино в главной роли)

- Russian Dance

- Rain Dogs

- Innocent When You Dream

- Foreign Affair

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым РГ-Видео
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