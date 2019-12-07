Lada Granta отправят служить в Росгвардии

Военная полиция и Росгвардия будут бороться с преступностью на Lada Granta. Одобрение типа транспортного средства на автомобиль, предназначенный для оперативных служб, обновило в органах сертификации тольяттинское предприятие "ВИС-Авто".

Это то же самое ОТТС, которое было выдано летом для вазовских "бюджетников", предназначенных для полицейских и военных автоинспекторов. Теперь в нем значатся и оперативные службы Росгвардии и военная полиция.

Одновременно в Одобрение были вписаны две опции: система гарантированного запуска двигателя и телематическая система LADA Connect. Во всем остальном изменений нет. Оснащаться оперативные Granta будут 8- и 16-клапанными двигателями объемом 1,6 литра, работающими с механической и автоматической трансмиссией Jatco. Из специфического оборудования у них имеются светоакустическая панель, система видеонаблюдения и радиостанция.

Lada Granta остается самой популярной моделью на российском рынке. За 11 месяцев 2019 года этот автомобиль разошелся тиражом в 121 260 экземпляров. Это на 29,3% больше, чем было годом ранее. Отметим, что такой рост достигнут на падающем рынке. В целом продажи легковушек сократились на 2,8%.