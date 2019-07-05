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Рубрика: Российский автопром

Lada для полиции и Минобороны сертифицировали в России

Текст: Андрей Полухин
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Автомобили Lada Granta и Vesta для полицейских и военных сертифицированы в России. Два одобрения типа транспортного средства появились в базе Росстандарта. Примечательно, что оба выданы не АвтоВАЗу, а его дочернему подразделению "ВИС-Авто". Именно оно и занимается подготовкой спецавтомобилей.

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
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В техническом плане это те же самые серийные автомобили, которые представлены и в продаже. Для седанов Lada Granta предусмотрены три двигателя 1.6 - 8-клапанный на 87 л.с. и 16-клапанный с отдачей в 98 и 106 л.с. Трансмиссия - 5-ступенчатая "механика" или 4-диапазонный "автомат" Jatco. Единственное отличие в оснащении - наличие светоакустической панели ("люстры"), системы видеонаблюдения и радиостанции.

С Lada Vesta чуть интереснее. Во-первых, речь идет и о седанах, и об универсалах. Во-вторых, среди сертифицированных модификаций есть "заряженный" вариант с мотором 1.8 на 145 л.с. и механической трансмиссией от Renault. К обычным опциям и тому же набору специального оборудования, как у Granta, по заказу можно добавить аппаратуру спутниковой навигации.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Интересно, что ОТТС появились только сейчас, тогда как автомобили Lada уже используются в МВД и Минобороны. Недавно мы писали о казусе, который случился с Vesta под управлением водителя Военной автоинспекции. А Vesta Sport с характерной раскраской и "люстрой" на крыше замечали на автовозах еще в феврале.

#Lada