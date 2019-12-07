Президент Беларуси прибыл в Сочи на встречу с Путиным

Во второй половине дня в Сочи запланирована встреча белорусского лидера с президентом России Владимиром Путиным, куда 7 декабря уже прибыл с рабочим визитом Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Планируется, уточняет источник в его администрации, что на переговорах стороны "рассмотрят актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества", подчеркнув, они проходят в преддверии "20-летия подписания Договора о создании Союзного государства".

Накануне на Черноморском курорте уже состоялась встреча премьер-министров двух стран, на которой Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсуждали интеграционную повестку в преддверии переговоров на высшем уровне. После встречи один на один диалог продолжился в расширенном формате с участием правительственных делегаций, уточняют местные источники. С белорусской стороны участвовали первый вице-премьер Дмитрий Крутой, вице-премьер Игорь Ляшенко, министр финансов Максим Ермолович, министр энергетики Виктор Каранкевич, председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков и другие руководители.

Как ранее информировал "СОЮЗ", на этой неделе в обращении к парламентариям страны белорусский руководитель поделился подробностями предстоящей встречи с Владимиром Путиным, коснувшись проблематики двусторонних отношений. Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и пакетом "дорожных карт", а также рядом соглашений по чувствительным для обеих сторон вопросам находится на завершающей стадии, подчеркнул Лукашенко, хотя и остается ряд не решенных вопросов, в частности, по газу и нефти.

Президент заверил, что, работая с Россией над документами, в РБ исходят прежде всего из интересов государства и белорусского народа. "Именно такого подхода мы намерены придерживаться на предстоящих переговорах", - уточнил он.

Лукашенко также акцентировал внимание, что на повестке дня переговорного процесса о развитии интеграции отсутствуют политические вопросы. "Если кто-то переживает, что будет общий парламент, на эту тему даже разговоров нет. Мы не ведем диалог по политическим вопросам", - констатировал президент.

В то же время он подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером Беларуси. "Там живут наши братья. Это партнер в экономической, политической и военной сферах. Белорусско-российское добрососедство проверено временем", - резюмировал глава государства.