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07.12.2019 06:44
Рубрика: Власть

Президент Турции получил приглашение на парад Победы в Москве

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: HANDOUT/ Reuters Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: HANDOUT/ Reuters
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: HANDOUT/ Reuters

Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили посетить Москву на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года. На трибуне на Красной площади во время парадов не стоял еще ни один турецкий лидер.

Выпущены памятные монеты к 75-летию Победы

Приглашение на имя президента Турции передано в установленном порядке, пишут "Известия" со ссылкой на российское посольство в Анкаре. Согласия от турецкой стороны еще не получено.

Турция не празднует День Победы, так как страна формально не участвовала во Второй мировой войне.

Приглашения на Парад Победы также были направлены президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю КНДР Ким Чен Ыну, лидерам стран ОДКБ, СНГ и ШОС, главам европейских государств. Президент Сербии Александр Вучич уже сообщил о своем решении приехать в Россию на праздник. Он отметил, что присутствовать на Дне Победы в Москве - огромная честь для сербского народа.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Турция День Победы
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