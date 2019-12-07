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07.12.2019 16:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал организатора убийства главы центра "Э" Ингушетии

Текст: Тимур Алиев

Сегодня Басманный суд Москвы заключил под стражу Хасана Полонкоева, сообщает ТАСС.

По версии следствия, он является предполагаемым главарем группировки, совершившей убийства начальника центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Аслана Полонкоева, обвиняемого в причастности к убийству. Его заключили под стражу на срок до 6 февраля 2020 года.

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Также правоохранительные органы задержали 25-летнего сына Хасана Полонкоева Закре, Али Картоева, Иссу Накастхоева и Алихана Белхароева.

Ибрагим Эльджаркиев и его брат Ахмед были убиты второго ноября на улице Академика Анохина. По данным Следственного комитета, нападавший произвел не менее десяти выстрелов. Расследованием дела занимается центральный аппарат СКР.

Среди причин убийства до сих пор рассматривается как служебная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, так и кровная месть.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 105 и ст. 222 УК - убийство двух лиц и незаконный оборот оружия. Все задержанные являются между собой родственниками и членами секты баталхаджинцев.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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