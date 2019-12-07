Орешкин: После встречи Путина и Лукашенко спорных вопросов осталось меньше

"По целому ряду направлений: по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка достигли очень серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены", - пояснил он.

Уже с понедельника начнется работа на экспертном уровне, "детальная проработка тех указаний, которые мы сегодня получили для того, чтобы все это сформулировать и погрузить в дорожные карты", сообщил Орешкин.

Следующая встреча двух президентов запланирована на 20 декабря, в Санкт-Петербурге.

"У нас осталось небольшое количество спорных вопросов перед этими двумя днями. Сейчас стало еще меньше. Мы понимаем, как по большей части из них продвигаться вперед, нам указания даны", - подчеркнул Орешкин.

Переговоры Путина и Лукашенко длились больше пяти часов и были посвящены перспективе углубления интеграции двух стран. Накануне премьер-министры России и Беларуси также проводили переговоры на эту тему.

Напомним, что Россия и Белоруссия в конце 2018 года решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. От России группу возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, от белорусской стороны - экс-министр экономики, ныне первый вице-премьер Дмитрий Крутой.