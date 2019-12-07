В Минске вводят новый график движения поездов

Руководство стальными магистралями Беларуси решило по-своему закрепить юбилейную дату договора о Союзном государстве. Ровно в полночь 8 декабря начнет действовать измененный график движения поездов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на источники в БЖД.

В международное расписание включен, в частности, поезд №26/25 Гродно-Минск-Москва. Кроме того, с периодичностью раз в четыре дня начнет курсировать пассажирский состав №250/249 Гродно-Санкт-Петербург-Гродно. Организовано и ежедневное курсирование в утреннее и вечернее время поездов из Гомеля в город Новозыбков в Брянской области.

Внесены уточнения и на других направлениях Союзного государства. На станции Красный Берег будут останавливаться поезда №150 Минск-Минеральные Воды, №302 Минск-Адлер и №390 Минск-Анапа. А для поездов №96 Брест-Москва, №308 Барановичи-Саратов, №318 Барановичи-Караганды предусмотрена остановка на станции Городея.

Произойдут корректировки и на внутренних линиях Синеокой. С воскресенья включены в расписание три пары поездов в сообщении Минск-Витебск. А маршруты поездов региональных линий бизнес-класса Минск-Барановичи продлены до станции Брест-Центральный и переведены в категорию межрегиональных.

Кроме того, с 8 декабря дополнительно назначены поезда региональных линий экономкласса в сообщении Могилев-Жлобин, Рогачев-Гомель, Речица-Гомель, Гомель-Добруш.

Для поезда региональных линий экономкласса №7032 Гудогай-Молодечно-Минск отправлением со станции Гудогай в 5.53 предусмотрены все остановки на участке Гудогай-Молодечно, уточняет агентство.