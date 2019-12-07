В России введут еще один документ на автомобили

В тексте стандарта говорится, что новый документ будет называться "Этикетка энергоэффективности". В нем будут указываться расход бензина, газа или дизельного топлива на 100 километров хода, а также выбросы углекислого газа. А для электромобилей - расход электроэнергии и запас хода.

Отмечается, что "Этикетка энергоэффективности" войдет в список документов, которые входят в комплект к транспортному средству при его продаже. Правила распространятся на легковые и грузовые машины массой не более 3,5 тонн.

По данным RT, новый ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года.

Ранее "Российская газета" сообщала, что правительство законодательно закрепило несколько новых, наивысших классов энергоэффективности бытовой техники.