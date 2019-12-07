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07.12.2019 12:07
Рубрика: Легковые авто

В России введут еще один документ на автомобили

Текст: Иван Петров
В нашей стране вводится новый ГОСТ - по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. В связи с этим поменяется состав сопроводительной документации на автомобили. Об этом сообщает RT.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В тексте стандарта говорится, что новый документ будет называться "Этикетка энергоэффективности". В нем будут указываться расход бензина, газа или дизельного топлива на 100 километров хода, а также выбросы углекислого газа. А для электромобилей - расход электроэнергии и запас хода.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Отмечается, что "Этикетка энергоэффективности" войдет в список документов, которые входят в комплект к транспортному средству при его продаже. Правила распространятся на легковые и грузовые машины массой не более 3,5 тонн.

По данным RT, новый ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года.

Ранее "Российская газета" сообщала, что правительство законодательно закрепило несколько новых, наивысших классов энергоэффективности бытовой техники.