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Запатентовано PlayStation-устройство, похожее на советскую "Электронику"

Текст:   Богдан Бобров
07.12.2019,  
11:30
Фото: Letsgodigital Фото: Letsgodigital
Фото: Letsgodigital

Компания Sony Interactive Entertainment, отвечающая в японской корпорации за развитие бренда PlayStation, зарегистрировала патент на новое игровое устройство. Документ обнаружили специалисты портала LetsGoDigital, которые визуализировали чертежи в красивые рендеры.

Получившийся результат очень похож на знаменитую советскую портативную игровую консоль "Электроника - Ну, Погоди!", которую в народе часто называли "Волк ловит яйца".

На схематических изображениях видно, что аксессуар имеет все основные привычные для DualShock органы управления - кнопки, крестовину и два "триггера", а также кнопку включения/выключения. Не хватает только аналоговых стиков и пары "бамперов".

На экране выводится меню, состоящее из следующих пунктов: "просмотр ТВ", "запустить игру", "проверить почту", "просмотр изображений" и т.д.

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Кроме того, в описательной части патента указано, что гаджет включает в себя множество интересных функций, в том числе датчик отпечатков пальцев и пульсометр. На первый, взгляд может показаться, что Sony в таком виде готовит преемника PlayStation Vita, но это кардинально идет вразрез с недавним высказыванием главы SIE Джима Райана о том, что направление портативного гейминга больше не интересно компании.

Возможно, Sony таким образом пытается "замаскировать" наработки, которые будут использованы в контроллере для PlayStation 5.

Стоит отметить, что на данном этапе все это не более чем догадки и теории, а представленные изображения - интерпретации дизайнеров. Возможно, больше ясности появится после релиза новой PlayStation, который ожидается в конце 2020 года.

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