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08.12.2019 11:28
Рубрика: Легковые авто

Белки использовали Porsche 911 для хранения орехов

Текст: Татьяна Акимова

Заброшенный в пригороде Женевы Porsche 911 Targa обнаружили белки и долгое время использовали его для хранения своих запасов. Об этой истории в Facebook рассказал местный дилер немецкой марки - Centre Porsche Geneve.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Сотрудники дилерского центра обнаружили Porsche 911 Targa в относительно неплохом состоянии. Но в моторном отсеке автомобиля было полно орехов и скорлупы, которые собрали там запасливые белки. Теперь Porsche 911 Targa предстоит пройти реставрационные работы, а белкам придется искать новое место для хранения своих запасов.

Похожий случай произошел в США. Жительница Питтсбурга обнаружила под капотом своего Kia Sorento беличий склад орехов. Так как дерево, в котором они обычно хранили свои запасы, спилили, животные стали использовать для этих целей автомобиль. И все это обнаружилось в процессе езды, когда из-под капота запахло горелой травой. К счастью, владелица машины не пострадала, но зато получила наглядное доказательство тому, что авто необходимо регулярно проверять и почаще заглядывать под капот.

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#Porsche