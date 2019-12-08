Geely GS. Зачем китайцы привезли в Россию хэтчбек за 1,5 млн рублей

Компания Geely продолжает расширение модельного ряда в России. В сентябре на нашем рынке стартовали продажи высокого хэтчбека GS, который сами китайцы называют кроссовером. "РГ" взяла на тест автомобиль и попыталась понять, на кого рассчитана эта машина, топовая версия которой обойдется в 1,5 млн рублей.

Как снаружи

Как это часто бывает с китайскими моделями, выход GS на российский рынок затянулся. Кросс-хэтч был представлен нашей публике еще на Московском автосалоне в 2016 году. Но в итоге продажи автомобиля официально стартовали только в сентябре этого года, а к дилерам первые экземпляры GS добрались лишь в ноябре. В Geely отказались от локализации хэтчбека на своем заводе "Белджи" в Беларуси, все авто приезжают к нам из КНР.

Над внешним обликом машины трудился Питер Хорбери - экс-шеф-дизайнер Volvo. Как и в случае с кроссовером Atlas, который не так давно был у нас на тесте, критиковать британца трудно. Да, вопросы экстерьера - это всегда дело вкуса, но GS смотрится очень симпатично, особенно интересно выглядит наш тестовый оранжевый хэтчбек. В то же время стоит отметить, что это дорестайлинговая версия, в Китае же продается обновленная модель.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Что перед нами именно Geely, можно понять по решетке радиатора с "паутиной". Это уже фирменная "фишка" марки. Но куда интереснее машина выглядит сзади: стильный спойлер, симпатичные фонари, модная надпись Geely на всю ширину двери. GS должен захватить сердца женской части молодой аудитории.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

В длину хэтчбек достигает 4440 миллиметров, в ширину - 1833 миллиметров, в высоту - 1560 миллиметров, а колесная база равна 2700 миллиметрам. Заявленный дорожный просвет - 193 миллиметра.

Как внутри

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Интерьер можно охарактеризовать двумя словами - скромно и со вкусом. Скандинавская стилистика Volvo чувствуется в дизайне центрального тоннеля и консоли. Также сразу отмечаешь салонный пластик необычной фактуры: решетки акустики выполнены с китайским орнаментом. Да и качество материалов неплохое: передняя панель очень мягкая.

Другое дело, что хватает эргономических просчетов. Мультируль настраивается только по углу наклона. Все регулировки сидений "в базе" механические, профиль спинки не самый удачный - в дальней дороге все затекает. Какие-то маленькие подстаканники, для больших бутылок они не подходят. Отдельной ниши для смартфонов также нет.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Да и к мультимедийке есть вопросы. Быстродействие экрана явно оставляет желать лучшего - иногда приходится нажимать на виртуальные кнопки по несколько раз.

Особенно остро эта проблема замечается, когда нужно увеличить или уменьшить звук. Плюс логика меню - она здесь настолько мудрёная, что после 10 минут блуждания хочется плюнуть на все и больше ничего не включать. Кстати, на главный экран выведено руководство пользователя - судя по всему, китайцы уверены, что в 2019 году все должны читать отдельный мануал, чтобы разобраться с их устройством.

Поддержки Apple CarPlay и Android Auto не предусмотрено, есть только Easy Connection, которая может "зеркалить" телефоны на базе Android через USB или Wi-Fi. Также удивило отсутствие навигации, и не только потому, что в машине 1,5 млн рублей она в принципе должна быть, а столько из-за того, что кнопка Navi вообще-то есть.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Приборная панель не впечатляет, но и не отталкивает. По бокам аналоговые шкалы, в центре - цифровой экранчик. В принципе все понятно и удобочитаемо.

Спереди, как и сзади, места вполне достаточно, но нужно понимать, что на галерке втроем на дальние расстояния все-таки лучше не отправляться.

Впрочем, формат хэтчбека и не предполагает, что на втором ряду у вас будет уж очень много жизненного пространства. В распоряжении пассажиров есть центральный подлокотник с подстаканниками и двухступенчатым подогревом, USB-разъем, в то же время отдельного воздуховода не предусмотрено.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Багажник своими объемами разочаровывает - точных цифр найти не удалось, но детская коляска туда не влезает. Проем очень маленький, а порог слишком высокий - из-за этого вещи приходится поднимать практически до пояса, что, конечно, очень неудобно. Хотя надо отметить, что аудитории, для которой автомобиль предназначен, это не так и важно.

Как едет

Фото: Юрий Зубко/ РГ

В России хэтчбек продается с одним мотором - это атмосферный двигатель 1,8 литра, который выдает 133 л.с. На выбор доступны шестиступенчатая механика или "робот" Getrag с двумя сухими сцеплениями. Естественно, что у нас была машина именно с "роботом". По паспорту она должна разгоняться до 10,3 секунды до "сотни". Ключевое слово здесь должна. Конечно, на самом деле она едет гораздо медленнее. Можно сравнить с Lada Vesta - где-то в пределах 13-14 секунд. А если нет разницы, зачем платить больше?

Главная проблема - это мотор, он откровенно слабоват. Правда, и "робот" быстрым не назовешь, сравнивать его с тем же DSG вообще смысла нет, но его хотя бы можно привести в чувство с помощью режима "спорта".

Жаль, что в Россию в итоге не доехали хэтчбеки с турбированными двигателями - уверен, это была бы совсем другая машина. Хотя сколько бы стоял такой "китаец"? Трудно даже представить.

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Впечатления от управления - тоже не самые радужные. Здесь стоит простой гидроусилитель, в итоге вам постоянно приходится подруливать, когда вы нажимаете на газ. Да и попасть в колею на этом автомобиле - то еще удовольствие. Хэтчбек с опозданием реагирует на все ваши команды, в нуле руль вообще "пустой". А при резкой переставке автомобиль просто теряется: огромный крены, большие запаздывания на поворот руля. Даже на хорошем асфальте машина норовит слететь с дороги, ее приходится постоянно ловить.

А вот по поводу плавности хода вопросов не так много. GS построен еще на собственной "тележке" FE, то есть на модернизированной платформе предыдущего Emgrand. Спереди у хэтчбека стойки McPherson, сзади - полузависимая подвеска. С большинством дорожных неровностей хэтчбек справляется уверенно, но как только попадаются ямы с острыми краями, то подвеска не всегда полностью отрабатывает. Дело в том, что амортизаторы не успевают гасить колебания, в результате подвеска замыкается.

Что насчет расхода топлива? За неделю в среднем машина потребляла около 10 литров на "сотню". Результат посредственный, если учитывать, что "китаец" не так часто стоял в пробках, да и давить на гашетку особого желания не было. Плюс только в том, что двигатель спокойно переваривает бензин АИ-92.

Что в итоге

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Цены на Geely GS начинаются от 1 299 000 рублей. Именно столько нужно отдать за автомобиль на механике. Топовая же версия машины с "роботом" обойдется и вовсе в 1 499 900 рублей.

Если честно, то не очень понятно, кто за эти деньги будет покупать высокий хэтчбек, который кроме внешности ничем и не запоминается. Молодые девушки, мечтающие о модной машине? Вряд ли "китаец" будет на первом месте в их шорт-листе, да и на рынке присутствует, например, очень стильный Renault Kaptur.

Самое интересное, что на официальном сайте марки Geely в России никакой информации о GS вы не найдете. Там есть даже отдельная страничка о кроссовере SX11, который появится в следующем году, а про хэтчбек ни слова. А ведь автомобиль можно официально купить, он есть у дилеров. Удивительно!

Фото: Юрий Зубко/ РГ

Как нам удалось выяснить, такая ситуация произошла из-за того, что человек, который работал на сайте, уволился, а дел никому не передал. Правда, это случилось еще осенью, а сейчас уже декабрь. Неужели нельзя было оперативно решить проблему? Все-таки Geely солидная копания, а у нас в стране она позволяет себе допускать вот такие необъяснимые ошибки.

Как можно продавать автомобиль, который никто из покупателей найти не может? Есть ощущение, что GS привезли в Россию только для "галочки", для расширения модельного ряда, а сами китайцы и не рассчитывают на массовые продажи.