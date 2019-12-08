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08.12.2019 00:30
Рубрика: Спорт

Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Текст: Анна Козина
Российская 16-летняя фигуристка Алена Косторная стала победительницей финала Гран-при в своем дебютном сезоне на взрослом уровне. Еще две вчерашние юниорки, 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова, также поднялись на подиум в Турине. Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла последнее место.
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при. Фото: REUTERS/Massimo Pinca Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при. Фото: REUTERS/Massimo Pinca
Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Алена Косторая лидировала после короткой программы, в которой исполнила тройной аксель и обновила свой же мировой рекорд (85,45). В произвольной были сделаны каскад "тройной аксель - двойной тулуп" и одиночный "триксель". За прокат Алена получила 162,14 балла, а за две программы набрала невероятную сумму балов - 247,59. Это также новый мировой рекорд.

- Участие в финале Гран-при - это был вызов. Ведь это все лишь четвертый старт на взрослом уровне. Круто, что мне удалось выиграть, - отметила Косторная в интервью на льду.

Косторная: Я катаюсь не ради рекордов

В произвольной программе Косторная уступила только Анне Щербаковой, которая попыталась исполнить три четверных прыжка. Помимо двух лутцев, уже отработанных на других стартах, Аня впервые сделала флип, с которого упала. За свой прокат Щербакова получила от судей 162,65 балла и 240,92 балла в сумме.

Четверной флип - впервые в женском одиночном катании - удался еще одной ученице Этери Тутберидзе Александре Трусовой. "Королева четверных" заявила в произвольной программе сразу пять "квадов" и сделала три из них. Кроме флипа, Саша чисто приземлила четверной лутц и каскад "четверной тулуп - ойлер - тройной сальхов". Вместо четверного сальхова получился двойной, а с сольного четверного тулупа фигуристка упала на приземлении. Трусова набрала 161,73 балла, а в сумме за два проката получила 233,18 балла.

Трусова: Если бы я не рисковала, я бы ничего не добилась

Поддержать моду на четверные попыталась и японка Рика Кихира. Она уже заявляла четверной сальхов на домашнем Гран-при, но тогда не решилась зайти на элемент, который до этого выполняла только на тренировке. В финале Рика все-таки рискнула, как и Александра Трусова, вставившая в короткую программу тройной аксель. Как и Саша, Кихира упала со своего дебютного "квада" на официальном турнире. Несмотря на то, что спортсменка выступает с травмой, с тройными акселями она справилась - в каскаде с двойным тулупом и сольно. Ее оценки 145,76 балла и 216,47 в сумме за два проката. Она заняла четвертое место.

Пятый результат у американки Брэди Теннедд (212,18). Олимпийская чемпионка Алина Загитова, шедшая второй после первого дня соревнований, с падением прокатала произвольную и заняла последнее шестое место (205,23).

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