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08.12.2019 01:05
Рубрика: Спорт

Косторная: У меня была сильная мотивация побить мировой рекорд

Текст: Анна Козина
Алена Косторная, победившая в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине, по ходу соревнований установила два мировых рекорда.
Фото: REUTERS/Massimo Pinca Фото: REUTERS/Massimo Pinca
Фото: REUTERS/Massimo Pinca

В короткой программе она обновила собственное достижение с этапа Гран-при в Японии, получив за выступление 85,45 балла. В произвольной программе даже с чистым прокатом и двумя тройными акселями Алена немного уступила Анне Щербаковой, сделавшей два из трех заявленных четверных прыжков. Однако в сумме за два выступления Косторная набрала очень высокие оценки - 247,59 балла. Предыдущий рекорд принадлежал Александре Трусовой. На этапе Гран-при в Канаде Саша исполнила три из четырех запланированных "квадов" и набрала 241,02 балла.

Фото: REUTERS/Massimo Pinca
Александра Трусова первой из женщин исполнила четверной флип

- Я была очень мотивирована, чтобы побить рекорд по суммарной оценке сегодня, - цитирует Косторную пресс-служба Международного союза конькобежцев (ИСУ). - Хотя я всегда стараюсь кататься на максимуме. Рада, что, как и вчера в короткой программе, в произвольной удалось все сделать без ошибок. Очень благодарна всем зрителям за поддержку. Я действительно ее чувствовала, и она придавала мне сил.

Косторная также отметила, что ей помогает соперничество внутри группы Этери Тутберидзе - с "квадистками" Александрой Трусовой и Анной Щербаковой, с которыми она разделила пьедестал в финале Гран-при.

- Мы постоянно видим друг друга на тренировках. Мне кажется, это помогает мне чисто кататься, - отметила Алена. - Пока не хочу говорить о четверных. Возможно, это будет сюрприз. Пока мои любимые элементы - каскад "тройной флип - тройной тулуп", а также тройной аксель.

Танцоры Степанова - Букин стали только четвертыми в финале Гран-при
Спорт Фигурное катание
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